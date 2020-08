Deceunicnk-Quick.Step beleeft zware herstart: Lampaert breekt sleutelbeen

Deceunicnk-Quick.Step beleefde woensdag een zware dag. Fabio Jakobsen maakte een horrorcrash in de Ronde van Polen en ligt momenteel nog "ernstig maar stabiel" in het ziekenhuis in Polen. Maar een halfuur geleden kwam Yves Lampaert ook al ten val.

Lampaert was niet in de Ronde van Polen zoals Jakobsen, maar wel in Milaan-Turijn. De renner kwam 8 kilometer van de finish onzacht in aanraking met het asfalt in Turijn.

Hoe lang de klassiekerspecialist out zal zijn is nog niet bekend, maar hij zal ongetwijfeld een streep moeten trekken door enkele grote koersen. Al is dat op dit moment het minste van zijn zorgen. Op social media laat 'Lampie' weten dat hij in orde is. "Laten we ons nu focussen op Fabio en bidden dat alles goed komt", zegt Lampaert.