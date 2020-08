Lotto-talent Viktor Verschaeve triomfeert in Tour de Savoie Mont Blanc, ploegmaat en landgenoot eindigt derde

Viktor Verschaeve, het talent uit de U23-ploeg van Lotto Soudal, heeft zijn klimmersbenen gedemonstreerd. Verschaeve won de tweede etappe in de rittenkoers Tour de Savoie Mont Blanc. De finish bergop in Valfréjus bleek helemaal zijn ding.

Nadat de Zwitser Schneiter de openingsetappe in Praz-sur-Arly had gewonnen, stond op de tweede dag een korte, maar zware bergrit op het programma. De renners moesten tussen Moûtiers en Valfréjus slechts 97 kilometer overbruggen, maar wel stond de beklimming van de bekende Col de la Madeleine op het programma.

Dat was nog behoorlijk vroeg in de etappe en met de finish in zicht ging het dan ook nog bergop in Valfréjus. Daar wist Verschaeve wel raad mee. Hij haalde het voor de Amerikaan Gavin Mannion. Het feest bij Lotto werd compleet gemaakt door Maxim Van Gils, die derde werd. De twee jonge Belgische talenten hielden bijvoorbeeld ook nog de ervaren Pierre Rolland achter zich.

Ritwinnaar Verschaeve heeft al een contract getekend bij Lotto Soudal. In 2021 en 2022 maakt hij deel uit van de WorldTour-ploeg.