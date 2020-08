Patrick Lefevere ziet het met lede ogen aan: "Dominosteentjes opnieuw aan het vallen" en "Waar zit hun verstand?"

Patrick Lefevere (65) is klaar voor het wielerseizoen. Al had hij de voorbije weken ook wel de nodige kritiek omtrent de coronamaatregelen en het niet naleven daarvan. Daarover was hij scherp én duidelijk alvast.

“Zowel de politici als de virologen hebben de voorbije maanden fout gecommuniceerd wat mij betreft”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Hun boodschap is te veel geweest dat mensen was voor mensen als ik: 65+, die dan ook eventueel nog diabetes hebben.”

Feestjes in Saint-Tropez

“Het was een probleem in de zorgcentra, maar niet per se bij jonge mensen. Wel: als ik zie dat er ondertussen achttien chiroleiders besmet zijn na een gezamenlijke opleiding, blijkt dat niet zo te zijn. En dan die feestjes in Saint-Tropez? Als je sommige mensen bezig ziet, waar zit hun verstand?”

Temeer het ook gevolgen kan hebben voor de koers: “Ik kijk met een verscheurd gevoel naar de start van het seizoen. De GP Fourmies is geannuleerd, de Canadese koersen gaan niet door, … De dominosteentjes zijn opnieuw aan het vallen, het zet de toon.” Tot op heden gaan de grote koersen wél allemaal nog door, maar het blijft ook de komende weken bang afwachten.