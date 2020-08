Viktor Verschaeve eerde Bjorg Lambrecht met overwinning in de Savoie: "Mooi dat ik zege aan hem kon opdragen"

Viktor Verschaeve spendeerde aardig wat tijd met Bjorg Lambrecht, in functie van de nationale ploeg én bij Lotto. Voor zoverre hen dat gegund was, want Bjorg is natuurlijk veel te vroeg gestorven. Verschaeve bouwt verder aan zijn carrière en eerde zijn vriend onlangs met een zege.

Viktor Verschaeve ging op 5 augustus van start in de Tour de Savoie Mont Blanc. "Iedereen had voordien stilgezeten, maar ik heb meestal toch een rondje nodig om goed te worden. Het was een voorbereiding op de Tour de l'Avenir, maar die is dan weggevallen. Het was toch wat afwachten", vertelde de U23-renner van Lotto aan Wielerkrant.

In de tweede rit naar Valfréjus moesten de renners over de Madeleine, een col die ook de profs vrijdag zullen aandoen in de Dauphiné. "Op de eerste dag voelde ik dat ik nog wat ritme miste, een dag later was ik veel beter. Het waren allemaal wel bergritten, ritten die me lagen. De Madeleine is een lange klim. Bij de jeugd is dat in mijn voordeel, bij de profs zal dat misschien anders uitdraaien."

Verschaeve soleerde naar winst, uitgerekend iets meer dan een jaar na het overlijden van Lambrecht. "Het was het eerste wat in mij opkwam toen ik aan het wegrijden was. Bjorg zat in mijn gedachten. Het was een jaar en een dag geleden dat hij overleed. Het was zogezegd dus een dagje te laat, maar het was mooi dat ik toch zo een zege aan hem kon opdragen."

Dat wilde Verschaeve graag doen voor zijn ploegmaat van weleer. "Ik kende hem redelijk goed. We hebben veel samen gereden, ook in de wintermaanden. Als we weggingen, kwamen we mekaar ook wel eens tegen. Het was een groot verlies."