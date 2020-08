Benoot beleeft heropstart in mineur en moet opgeven in Dauphiné

Voor Tiesj Benoot loopt de heropstart van het wielrennen én de voorbereiding richting Tour de France niet van een leien dakje. De renner moest in de derde etappe van de Dauphiné opgeven met rugklachten.

Toen Wout van Aert het peloton begon te mennen op de Col de la Madeleine, was Tiesj Benoot al afgehaakt in het peloton. Heel vreemd aangezien Benooit eerder dit jaar nog tweede werd in Parijs-Nice. Nu blijkt dat hij sukkelt met rugklachten. Daardoor is Benoot afgestapt in de derde etappe.

Het zal een race tegen de tijd worden om hem klaar te stomen voor de Tourstart eind augustus. Benoot en de medische staff hebben nog twee weken om klaar te zijn.

Eerder moest Benoot ook al afstappen in de Strade Bianche, de grindklassieker die hij in 2018 gewonnen had.