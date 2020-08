Boogerd zag Evenepoel liever ander programma rijden: "Jammer dat hij geen tour rijdt"

Net zoals iedereen in de wielerwereld, is ook Michael Boogerd onder de indruk van Remco Evenepoel. "We hebben zoiets nog nooit gezien, het is niet te vergelijken met iets wat we het afgelopen decennia gezien hebben", klinkt het.

Boogerd was te gast bij het Nederlandse YouTube-kanaal van Bureau Sport en blikte onder meer vooruit op de Ronde van Lombardije waar Remco Evenepoel als favoriet aan de start zal staan. "Van zodra Evenepoel zijn onderbroek aantrekt 's morgens, heeft hij al gewonnen", zegt de interviewer al lachend."Niemand kan begrijpen hoe goed die jongen is. In Polen rijdt hij een solo van 50 km en wint hij tegen renners die in de Tour een klassement moeten rijden", vervolgt Boogerd. "Ik vind het ook jammer dat hij de Tour niet rijdt dit jaar", klinkt het. "Absurd... Het onlogische begint logisch te worden" Er wordt ook even ingegaan op de uitspraak van Mathieu van der Poel, die het bijna onlogisch begon te vinden hoeveel Evenepoel wint. "Het is dan ook absurd", zegt Boogerd. "Zijn manier van koersen doet denken aan het tijdperk van Merckx maar dat is al zo lang geleden. Maar onlogisch... Elke etappekoers waar hij start, wint hij ook. Dan begint het ook gewoon logisch te worden", besluit de meervoudige medaillewinnaar van de Ronde van Lombardije.