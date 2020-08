BORA-hansgrohe zet vol in op Maximilian Schachmann voor Ronde van Lombardije

Maximilian Schachmann moet het gaan doen voor BORA-hansgrohe in de Ronde van Lombardije. BORA-hansgrohe maakte vandaag de selectie bekend.

Schachmann manifesteert zich de voorbije jaren meer en meer als klassementsrijder en nu zal de Duitser ook een gooi doen naar de Ronde van Lombardije. Schachman werd al derde in Luik-Bastenaken-Luik, vijfde in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl en werd Duits kampioen op de weg.

Schachmann krijgt het gezelschap van Ide Schelling, Rafal Majka, Cesare Benedetti, Jempy Drucker, Patrick Konrad en PaweŇā PoljaŇĄski.

Vooral Majka zal in het oog gehouden moeten worden. Majka presteerde in het verleden al enkele keren sterk in de Ronde van Lombardije.