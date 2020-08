Chris Froome overtuigt niet, maar voelt zich klaar voor Tour de France

Geen Chris Froome gisteren in de kopgroep vol favorieten. De Brit moest er in de slotklim af en kwam niet in het stuk voor. Toch voelt hij zich klaar voor de Tour de France.

"Ik ben blij om eindelijk weer op de fiets te zitten, zeker in de Dauphiné. Hier had ik vorig jaar die val., dus het is geweldig om weer aan te sluiten bij het peloton", zei Froome na de wedstrijd. "Ik voel me elka dag beter tijdens het koersen, dus ik ben optimistisch voor de Tour de France. We moeten Egan (Bernal, nvdr.) in de beste positie zien te krijgen." "Vandaag stond voor mezelf vooral in het teken van conditie op te bouwen richting de Tour en ik ben tevreden met de vooruitgang die ik al wist te boeken."