Johan Bruyneel ziet maar één favoriet voor Tour de France: "Maar de Tour blijft de Tour"

De Sloveen reed er vanuit zijn zadel iedereen uit in de slotkilometer en kwam als enige boven aan, waar de achtervolgers een gat sloegen van acht seconden. De demarrage van Roglic was indrukwekkend en dat vond Bruyneel ook.

"Roglic is een klasse apart momenteel. Hij rijdt iedereen uit het wiel, zonder daarvoor van het zadel te gaan. Als hij dit niveau kan aanhouden, dan zie ik niet in wie hem kan verslaan in de Tour de France. Maar pas op: de Tour blijft de Tour", schreef Bruyneel op Twitter.

Primož Roglic in a league of his own (for the moment). Watch this video! He just rode everyone off his wheel. Staying in the seat. If he can maintain this condition till the end of the Tour de France, I can’t see who could possible beat him. But caution: Le Tour c’est Le Tour... pic.twitter.com/yRp4oa5yiV