Jonge Amerikaan Sepp Kuss toont zich als meesterknecht

De 25-jarige Amerikaan Sepp Kuss was gisteren de opvallend sterke knecht die overbleef bij Team Jumbo-Visma.

De Amerikaan neutraliseerde de aanval van Egan Bernal en bracht Roglic in positie voor de eindzege. Straks staat Kuss voor zijn eerste Tour de France en als hij het niveau haalt van gisteren, dan ziet het er goed uit voor Team Jumbo-Visma.

Het was Team Ineos dat het tempo bepaalde op de slotklim, maar Team Jumbo-Visma zat er kortbij. Door technische problemen schoot uiteindelijk enkel nog Sepp Kuss over als knecht voor Primoz Roglic, maar de aanwezigheid van de 25-jarige Amerikaan volstond.

"Ik was blij dat het wat regende, want de dag ervoor zag ik enorm af door de hitte. Nu had ik meer het gevoel dat het wel eens zo'n dag kon worden. Al hadden we wel pech dat Dumoulin van fiets moest wisselen net voor de slotklim en Gesink hem moest bijstaan. Daardoor waren we al met twee minder."

"Uiteindelijk kwam het allemaal aan op de laatste kilometer. Het was erg steil en ik had wel verwacht dat ze op het steilste vlak zouden versnellen. Gelukkig voelde ik me goed en kon ik makkelijk bijbenen", gaf Kuss aan na de wedstrijd.