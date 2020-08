Kopman van Israel Start-Up Nation start niet meer in de Dauphiné door blessure: "Ik voelde mij zeer goed"

Daniel Martin zal niet meer starten aan de derde etappe van de Critérium du Dauphiné. De Ier is gisteren gevallen en hij heeft daarbij een breukje opgelopen in zijn heiligbeen. De renner is wel hoopvol voor een deelname aan de Tour de France.

Daniel Martin, de kopman van Israel Start-Up Nation, zal vandaag niet meer te zien zijn in de derde etappe van de Critérium du Dauphiné. Martin is gisteren gevallen in de tweede etappe en volgens Sporza zou hij daarbij een breukje opgelopen hebben in zijn heiligbeen.

Martin is teleurgesteld, want hij voelde zich naar eigen zeggen in vorm. Het zal een race tegen de klok worden om klaar te zijn voor de Tour de France, maar de Ierse renner is hoopvol dat hij er bij zal zijn in de grootste wielerwedstrijd ter wereld.