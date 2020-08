Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick.Step stellen mooie selecties samen voor Tour de Wallonie

De Tour de Wallonie start zondag met twee vlakke etappes en eindigt met twee heuveletappes waarvan eentje met aankomst (licht) bergop. Daarom nemen beide ploegen sprinters en punchers mee.

Voor Lotto-Soudal zijn 4 van de 7 geselecteerde renners Belgen: Philippe GIlbert, Jasper De Buyst, Stan Dewulf en Frederik Frison. Met Philippe Gilbert wordt een goed klassement het doel. Maar ook sprinters Ewan en Degenkolb doen mee. Met Roger Kluge in de rol van wegkapitein.

Lining up for the first Belgian stage race of the season #TRW2020, for five of our riders the ultimate preparation heading to @LeTour #CaptainsofCycling pic.twitter.com/3yL7P1r6tJ