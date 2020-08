Ook Van Avermaet aan de start in Wallonië: "Opnieuw fijne herinneringen toevoegen"

Voor het eerst sinds 2013 staat Greg Van Avermaet nog eens aan de start van de Ronde Wallonië, toen won hij de etappekoers in Franstalig België ook. Dit jaar wil hij opnieuw een gooi doen naar winst, al is de Tour de France een groter doel.

"Ik ben heel blij dat ik opnieuw aan de start sta in Wallonë", klinkt het bij Van Avermaet. "Ik heb hier goede herinneringen, al is het lang geleden dat ik hier nog heb meegedaan." Van Avermaet won in het verleden al 5 etappes in de Ronde van Wallonië en veroverde tweemaal het eindklassement.

"Daarom hoop ik opnieuw om wat leuke herinneringen toe te voegen. We starten met een sterk team, maar het deelnemersveld is ook heel sterk. Zoals in elke koers sinds de heropstart eigenlijk", beseft de Olympische kampioen. "Ik wil een goed resultaat neerzetten. En de kilometers die ik hier opdoe, zullen goed van pas komen in de voorbereiding richting Tour de France", besluit hij.