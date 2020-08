Ook wereldkampioen haakt af voor Belgische koers

Donderdag werd bekendgemaakt dat drie ploegen die eerder hun deelname bevestigd hadden aan Dwars door het Hageland dan tocht niet zouden deelnemen. Vrijdag komt Trek-Segafredo met het nieuws dat ook wereldkampioen Mads Pedersen niet zal starten in Aarschot.

Pedersen reed de afgelopen week de Ronde van polen en wist een etappe te winnen in de sprint. Maar hij kwam ook ten val tijdens de WorldTour-rittenkoers in Polen. Volgens de medische staf is de Deense renner nog niet fit genoeg om deel te nemen aan Dwars door het Hageland zaterdag.

"Mads is ten val gekomen in Polen en het herstel loopt minder snel dan we voorzien hadden", zegt Trek-Segafredo. "Hij had graag deze Dwars door het Hageland gereden, maar we willen geen risico nemen en hebben hem extra rust voorgeschreven. Zijn eerstvolgende koers zal het nationale kampioenschap van Denemarken zijn", klinkt het bij ploegleider Steven de Jongh.