Opvallend sterke Guillaume Martin enige die op aanval Primoz Roglic kon reageren

Toen Primoz Roglic ervandoor reed in de laatste kilometer was er niemand bij machte om te reageren op de Sloveen. Guillaume Martin nam dan maar het heft in handen en zette als eerste de achtervolging in.

De renner van het bescheiden Cofidis moest van helemaal achteraan de kopgroep komen en kon daardoor niet meer in de buurt komen van Roglic, maar Martin liet wel weer zien dat hij over goede benen beschikt.

Michel Wuyts verbaasde zich tijdens de wedstrijd ook al over de sterke Martin. "Toen ik in de eerste etappe een Martin in de top 10 zag eindigen, dacht ik automatisch dat het over Daniel Martin ging. Maar toen zag ik dat het deze Guillaume Martin was."

De 27-jarige Fransman had het gezelschap van enkele goede renners, maar geen enkele die in staat was om te reageren op de demarrage van Roglic. "Ik zat zelf redelijk ver achteraan toen hij aanviel, dus ik weet niet of ik had kunnen meegaan op het moment van zijn aanval. Maar momenteel lijkt roglic onklopbaar", zei Marin aan L'Equipe.

"Alle renners die mee waren in de koprgroep komen uit grote teams, dus zij zijn het gewend van tegen elkaar te rijden. Door met hen mee te gaan, word ik zelf alleen maar beter."