"Remco Evenepoel wint de Ronde van Lombardije", klinkt het bij Museeuw

Zaterdag wordt met de Ronde van Lombardije het tweede monument van het jaar gereden. Als er naar favorieten wordt gevraagd, klinkt er maar één naam. Ook bij Johan Museeuw: "Remco Evenepoel".

Normaal gezien is de Ronde van Lombardije in oktober de afslutier van het wielerseizoen. "De koers van de vallende bladeren" zal er in augustus toch anders uitzien. Ook wat het deelnemersveld betreft aangezien het meerendeel van het peloton in Frankrijk zit voor het Critérium du Dauphiné.

Bij VTM Nieuws ging Johan Museeuw delen van het parcours verkennen. Museeuw en anderen zagen Remco Evenepoel voor de tweede keer de finale van zaterdag verkennen en moesten concluderen dat Evenepoel gebrand is op winst in het allereerste monument waar hij van start gaat.

"Hij kent geen stress"

"Ik heb gezien wat ik gezien heb. Stress kent hij niet, de entourage is perfect. Remco is in orde voor zaterdag", klinkt het bij Museeuw. "Of hij wint? Het zou straf zijn, ik weet hoe moeilijk het is om een monument te winnen. Maar... ja, hij wint! Op jonge leeftijd, zonder ervaring, wint hij Lombardije", klinkt het resoluut.