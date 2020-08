Van der Poel krijgt Belgische versterking voor komende drie seizoenen

Lionel Taminiaux zal de komende drie seizoenen voor Alpecin-Fenix rijden. De 24-jarige Belg komt over van Bingoal-Wallonie Bruxelles.

Taminiaux won vorig jaar de Franse Roue Tourangelle en eindigde derde in de Rund um Köln. Hij is zelf ook zeer tevreden met de transfer.

"Het is een grote stap voorwaarts in mijn carrière. Ik ben bijzonder nieuwsgiereig naar deze omgeving en de aanpak van de ploeg. Er was interesse van meerdere ploegen. Maar de omkadering en het potentieel van deze ploeg spraken me meteen aan. Ik hoop dat ik heel veel kan bijleren in de grote koersen en mijn rol zo goed mogelijk kan invullen", laat Taminiaux weten.