Van der Poel start niet om te winnen in Lombardije en ziet Evenepoel als topfavoriet

Mathieu van der Poel zal zaterdag ook aan de start staan in de Ronde van Lombardije. Na een teleurstellende Strade Bianche en Milaan-Sanremo lijkt de vormcurve bij van der Poel in stijgende lijn te zijn.

Maar winst in Lombardije, dat lijkt ook voor hem wat hoog gegrepen. "Als je kijkt naar het type renners die starten, is de koers eigenlijk te zwaar voor me. Ik kijk er wel naar uit om de koers eens te rijden", klinkt het bij Sporza.

"Je moet weten wat je kwaliteiten zijn. In Milaan-Sanremo startte ik om te winnen, maar in Lombardije niet. Als ik de zware Muro overleef, zit er misschien wel iets in. Maar Lombardije is normaal gezien net boven mijn mogelijkheden. We hebben betere klimmers in de ploeg en we hopen als team om in de top 10 te eindigen", gaat de Nederlander verder.

Er kan niet over de Ronde van Lombardije gesproken worden, zonder Remco Evenepoel te noemen. De youngster staat overal met stip op 1 in het favorietenlijstje, ook bij Mathieu van der Poel. "Als Remco gaat, zal het alle hens aan denk zijn. Wie hem kan verslaan, wint zaterdag", besluit van der Poel.