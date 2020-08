"We staan aan de start van Lombardije om de koers te winnen", klinkt het bij Deceuninck-Quick.Step

Aan de vooravond van de Ronde van Lombardije, heeft sportief directeur van Deceuninck-Quick.Step Geert Van Bondt bij Sporza de ambitie voor het monument besproken.

Van Bondt maakte de afgelopen weken vanop de eerste rij mee hoe Evenepoel bleef verbazen met eindwinst in Burgos en Polen. Zaterdag is Evenepoel in zijn eerste monument dan ook meteen de absolute kopman bij de ploeg.

"Het is ongelooflijk", steekt Van Bondt van wal. "Hij heeft het talent, kan met de prestatiedruk omgaan én hij blijft de rust zelve. Bij de tactiekbespreking luistert hij nog wel naar ons. Al neemt hij soms wel een impulsieve beslissing", zegt de ploegleider. "We starten elke wedstrijd om te winnen en dat is morgen niet anders"

Andere favorieten

Op zijn 20e is Evenepoel meteen de absolute topfavoriet, De Bondt gaat de favorietenrol niet uit de weg, al blijft hij wel voorzichtig "Er staan nog andere goede renners aan de start. Nibali, Mollema, Carapaz... Het is zeker niet zo dat we niet kunnen verliezen. Remco staat hier voor de eerste keer aan de start, dat speelt ook mee", klinkt het.

"Remco weet dat hij een goede ploeg achter zich heeft staan met veel ervaring. Hij kent het parcours heel goed en heeft met Bramati een heel goede, ervaren ploegleider bij zich. Hij is zelf heel rustig en dat brengt hij ook over naar de rest van de ploeg", besluit Van Bondt.