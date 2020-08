🎥 Van Avermaet weet wanneer klassement in Wallonië beslist gaat worden: "Goed op ritme op te doen voor de Tour"

Greg Van Avermaet is één van de grote namen die meedoen in de Ronde van Wallonië. Met Trentin die nog niet top is, is het voor CCC in de eerste sprintersetappes wel geen evidentie om mee een gooi te doen naar de prijzen. Dan mikt Van Avermaet mogelijk eerder op het klassement.

Van Avermaet vindt dat het in de tweede etappe toch al niet meer zo vlak is als op de openingsdag. "Het is iets lastiger aan het einde dan in de eerste rit. Ik denk niet dat het zwaar genoeg zal zijn om de sprinters te lossen, maar er kan wel vermoeidheid bij hen optreden. We zullen zien wat er gebeurt."

De omstandigheden spelen in de koers natuurlijk ook altijd een grote rol. "Hopelijk blijft het droog. Als we in de laatste kilometer voorin zitten, kunnen we voor een resultaat gaan. Ik denk dat het klassement wel gaat vastgelegd worden in de laatste twee ritten."

Met zijn deelname aan de Ronde van Wallonië maakt Van Avermaet de switch van eendagskoersen naar een rittenkoers. "Eendagskoersen zijn vrij zwaar, dan is het vol gas tot de finish. In rittenkoersen hou je altijd iets achter de hand. We hebben de eerste dag goed overleefd. We zijn ambitieus om de volgende dagen enkele goede uitslagen te behalen. Het is ook goed om extra ritme op te doen voor de Tour."