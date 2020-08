Naast ritsucces was er ook pech voor Verschaeve in de Savoie: "Een val waar ik redelijk veel last van ondervond"

In de voorbije Tour de Savoie Mont Blanc schitterde Viktor Verschaeve met een ritzege in Valfréjus. In het vervolg van de rittenkoers hypothekeerde een valpartij zijn klassement. Het werd uiteindelijk een top vijftien voor Verschaeve.

Na zijn etappezege kwam Verschaeve in de stand de top tien in gedoken. De dag nadien maakte de jonge renner kennis met de andere kant van de medaille. "Op de derde dag ben ik ten val gekomen. Als ploeg zaten we redelijk vooraan, maar ik schuif dan weg. Het was een stomme val."

Zoals die dat meestal wel zijn. "Soms heb je dat je na een val dat je niet al te veel moeite moet doen om aan te sluiten bij het peloton of verlies je weinig in de stand. Zo van die onnozele valpartijtjes, dit was er eigenlijk ook zo eentje, maar het was toch een val waar ik redelijk veel last van ondervond."

ENERGIE STEKEN IN HERSTEL

Verschaeve kwam uit op een vijftiende plaats, wat gezien de hinder door de valpartij nog steeds verdienstelijk is. "Ik heb veel energie moeten steken in het herstel. Het leek op het eerste zicht niet ernstig, maar ik ben er toch slecht van geweest. Anders had ik hoger kunnen eindigen dan die vijftiende plaats, maar ik mag niet klagen."