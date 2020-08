🎥 NTT stelt selectie voor Ronde van Frankrijk voor, zonder Campenaerts, en mikt op etappezeges

Het huiswerk van Bjarne Riis richting de Tour is af. De selectie van NTT ligt helemaal vast: met zijn acht renners gaat de ploeg in de eerste plaats voor ritzeges. Op het klassement zullen ze zich bij NTT minder vastpinnen, al kunnen Pozzovivo en Kreuziger daar ook wel een rol spelen.

NTT stelt met een video op YouTube zijn selectie voor de Ronde van Frankrijk voor. De acht renners die naar de Tour gaan zijn: Ryan Gibbons, Giacomo Nizzolo, Edvald Boasson Hagen, Michael Valgren, Roman Kreuziger, Michael Gogl, Max Walscheid en Domenico Pozzovivo.

Geen Victor Campenaerts dus aan de start van de Tour in Nice. De werelduurrecordhouder focust op de kampioenschappen en op de Giro. Bovendien heeft hij momenteel ook te kampen met een rugblessure na zijn val in de Ronde van Tsjechië.

"Als je onze ploeg bekijkt, is het duidelijk dat we voor ritzeges gaan", zegt Bjarne Riis. "Onze enige man in het klassement kan Pozzovivo zijn. Ik weet dat Roman Kreuziger vorig jaar zestiende was, maar we moeten afwachten wat er allemaal gebeurt in de koers. Het grote doel is etappezeges. We hebben een ploeg die kan meedoen in de sprints, het middengebergte en hopelijk ook in een paar bergritten."