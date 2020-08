Sunweb hevelt 21-jarig Duits talent over naar eliteteam en zet hem in 2021 in als neoprof

Sunweb gaat in 2021 beroep doen op één van de jonge talenten uit de eigen stal. De 21-jarige Duitser Niklas Märkl zal volgend jaar deel uitmaken van de WorldTour ploeg. Momenteel rijdt Märkl nog voor de opleidingsploeg van Sunweb.

Märkl is de achtste renner die vanuit de opleidingsploeg de overstap kan maken naar het eliteteam. Hij is in 2020 bezig aan zijn derde jaar bij de opleidingsploeg van Sunweb. Hij staat bekend als een renner die snel is aan de meet en ook wel kleine klimmetjes over geraakt.

In zijn eerste jaar als prof zal het uiteraard het opzet zijn om zijn eigen ontwikkeling verder te zetten en te leren van de ervaren renners die al langer deel uitmaken van het team. Märkl zal volgend jaar dus ploegmaat zijn van Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder.