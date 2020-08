Uttrup Ludwig kan naast hilarische interviews geven ook koersen winnen: Deense is de beste in Italië

Cecilie Uttrup Ludwig heeft haar bijzondere status in het peloton nog wat kracht bij gezet. De meesten kennen haar van haar hilarische interviews, maar ze is ook gewoon een steengoed renster. Dat onderstreepte de Deense in de Giro dell' Emilia.

De Italiaanse eendagskoers staat ook bij de heren op het programma, maar werd eerst door de vrouwen afgewerkt. Zonder Paule Ka, want die ploeg zag zeven fietsen gestolen en besloot vervolgens dan maar niet deel te nemen. Het werd een boeiend gevecht om de overwinning, met de beslissing die zoals verwacht viel op de San Luca. Uttrup Ludwig klauterde daar naar de zege, haar eerste voor FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Onlangs verlengde ze overigens haar contract bij de ploeg. PODIUMPLEK VOOR ROOIJAKKERS De Litouwse Rasa Leleivytė werd tweede en de Nederlandse Pauliena Rooijakkers derde. Vorig jaar werd Uttrup Ludwig wereldbekend na een legendarisch interview na de Ronde van Vlaanderen, waarin ze zichzelf beschreef als een 'blije, dode vis'.