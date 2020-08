Verschaeve hoopt alsnog op geaccidenteerd WK-parcours en zit ook in met andere afgelasting: "Wilde me bewijzen"

Als het WK wielrennen niet kan plaatsvinden, zou dat ook voor Viktor Verschaeve - op de foto naast Belgisch beloftenkampioen Florian Vermeersch - een bittere pil zijn. Nu was er eens een WK met aardig wat klimwerk. Hopen maar dat de UCI nog met een oplossing komt.

In Zwitserland komt er alleszins geen WK dit jaar. Wie weet kan het elders alsnog doorgaan. "Ik hoop dat ze een mooie locatie vinden en een soortgelijk parcours. Ik heb gelezen dat ze daar wel naar zoeken", zegt Verschaeve aan Wielerkrant. "Zodat we toch wat hoogtemeters afleggen. Het hoeven er niet per se evenveel te zijn, maar als het een geaccidenteerd parcours is, zou dat goed zijn voor mij."

De Tour de l'Avenir, toch één van de mooiste koersen voor beloften, viel ook al in het water. "De Tour de l'Avenir was wel een hoofddoel. Ik had daar nog een rekening openstaan. Ik heb daar nog nooit echt standgehouden, terwijl ik er wel al het gevoel had dat ik heel goed aan het rijden was. Ik wilde me in l'Avenir bewijzen. Dat valt nu weg."

LAATSTE DEELNAME

Met de overstap naar de profs die er voor Verschaeve volgend jaar aankomt, ligt zijn laatste deelname aan die rittenkoers dus nu al achter hem. "Het was de laatste keer dat ik die koers kon rijden tijdens mijn beloftencarrière. Ik zou er sowieso voor gaan. Dan is dat extra spijtig."

GIRO IS EEN DOEL

Annulaties of afgelastingen zijn echter eigen aan de huidige coronatijden. Verschaeve beseft dat hij nog niet in de slechtste situatie zit. "Voor sommige coureurs is het nog veel erger. Voor zij die enkel kermiskoersen rijden, valt echt alles weg. Ik heb met de Giro nog een mooi doel."