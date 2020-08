Bedrijvige Vliegen uitermate gemotiveerd in eigen regio: "Ik hoop dat vorm binnenkort vruchten af zal werpen"

Loïc Vliegen rijdt dezer dagen overal waar hij start een attente koers. Of het nu in Milaan-Sanremo is of in de Ronde van Wallonië. In de tweede rit sprong hij al mee bij een aanval in de finale, in rit drie deed hij dat opnieuw. Voorop blijven lukte echter weer niet.

Het is alvast geen toeval dat Vliegen in de rit naar Wezet mee voor de aanval koos. "Deze etappe stond met rood in mijn agenda aangestipt. Ik was zeer gemotiveerd voor deze rit met aankomst op een boogscheut van thuis. Het team ondersteunde me als een blok voor de volle 100%." Alleen werd hij samen met metgezellen Van Avermaet, Stybar en Narvaez nog overvleugeld door een uitgedund pelotonnetje in de slotkilometer. "Het verhoopte resultaat heb ik helaas niet kunnen verwezenlijken, maar ik heb me kunnen tonen. Ik ben tevreden met mijn huidige vorm, en hoop dan ook dat het binnenkort vruchten af zal werpen."