Ook 'meester-daler bij beloften' kent het belang van een goede afdaling: "Het is een deel van het koersen"

De val van Remco Evenepoel in Lombardije heeft nog eens duidelijk gesteld dat een afdaling goed nemen een kunst op zich is in het peloton. Wie dat alvast goed onder de knie heeft, is belofte Viktor Verschaeve van Lotto Soudal, die in 2021 de overstap maakt naar de profs.

Zijn ploegmaat Maxim Van Gils noemt Verschaeve een meester-daler. Bij een recente ritoverwinning bleken diens dalerskunsten ook cruciaal. "Dalen ligt mij wel", bevestigt Verschaeve aan Wielerkrant. "Meestal is het wel iets dat veelal onderschat wordt. Er kunnen grote verschillen gemaakt worden in een afdaling." Verschaeve ziet het als een extra aspect dat er ook bij komt kijken als je uitslagen wil neerzetten in de koers. "Je moet kunnen dalen als je een goede klimmer wil zijn. Ik doe daar wel mijn voordeel mee. Volgend jaar zal dat misschien anders zijn, omdat iedereen dan goed kan dalen." ZONDER AL TE VEEL RISICO In de achtervolging terechtkomen, is als het naar beneden gaat wellicht het minst ideale scenario. "Als je een beetje kunt dalen, is het beter om daar het voortouw in te nemen, dan je in het peloton te zetten. Het maakt deel uit van het koersen. Als je de juiste lijnen kan rijden, is het volgens mij ook perfect mogelijk een goede afdaling te rijden zonder daarbij al te veel risico's te nemen."