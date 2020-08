Vorig jaar eindwinnaar in Ronde van Wallonië, nu gevallen op slecht moment én groot nieuws over zijn wielertoekomst: "Groeien in rol van kopman"

In de Ronde van Wallonië werd het dit jaar geen nieuw succes zoals vorig jaar, maar Loïc Vliegen heeft alsnog goed nieuws te melden op woensdag 19 augustus 2020.

In Milaan - San Remo maakte hij indruk, in de Ronde van Wallonië viel hij op een slecht moment in de slotrit waardoor hij in de slotsprint zijn kansen niet volop kon verdedigen na zijn eindwinst vorig jaar. En nu heeft hij dus nieuws.

Loïc Vliegen verlengde zijn contract bij Circus - Wanty Gobert namelijk met twee seizoenen tot 2022. Dat maakte die ploeg bekend.

Verbeteren in rol van kopman

"Ik ben tevreden om het avontuur met Circus-Wanty Gobert-Tormans te verlengen. Na mijn jaren bij BMC, waar ik niet vaak de kans had om mijn eigen kaart te spelen, ben ik in dit team kunnen groeien", aldus Vliegen in een eerste reactie.

"Ik wil blijven verbeteren in deze rol van kopman en hoop nog vele mooie resultaten voor de ploeg te kunnen behalen. Ik voel me goed de voorbije weken en ik hoop dat het snel met resultaten zal beloond worden. De komende jaren zal mijn focus op de klassiekers blijven liggen."