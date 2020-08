Ploegmaat van Aert komt met '10 geboden voor de veiligheid van de wielersport': "Zijn geen circusdieren!"

De afgelopen dagen en weken is er veel te doen geweest rond veiligheid in de koers. Na de valpartijen van onder meer Evenepoel, Jakobsen en Kruijswijk is de oproep om de koers veiliger te maken enkel groter geworden.

Daarom heeft wegkapitein Jos van Emden 10 voorstellen gemaakt om de wielersport veiliger te maken. Van Emden is een 35-jarige hardrijder van Jumbo Visma. "In mijn 13 jaar als prof, hebben ze niet één keer om onze mening gevraagd inzake veiligheid. We hebben geen stem op dat vlak. Er is wel rennersvakbond CPA maar zijn volgen gewoonweg de UCI en veel renners staan niet achter het bestuur", klinkt het.

1) Parcourskeuring

"Bij elke wedstrijd is er een comité dat het parcours keurt. Al is het maar de laatste vijf kilometer bij een sprint, het zou al veel helpen."

2) Uitbreiden 3-kilometerregel

"In elke vlakke etappe moet er een tijdsregistratie komen op 3 kilometer. Dan moeten klassementsploegen zich met hun treintje niet moeien met de sprintersploegen. Ze kunnen zich gewoon laten uitzakken."

3) Publicatie route

"Organisatoren moeten het exacte roadboek een paar weken op voorhand publiceren. Nu gebeurt het vaak pas een week op voorhand."

4) Finishes bergaf

"Hierover begin ik niet eens argumenten te geven", klinkt het.

5) Luchtkussens finale

Van Emden wilt luchtkussens langs de kant in de laatste hectometers, zeker in de vlakke etappes.

6) Spandoeken

"Ze mogen alleen over de weg hangen als ze de breedte van de weg aankunnen. Als ze deels over de weg hangen, moeten ze ernaast gehangen worden. Nu moeten we vaak uitwijken voor palen en touwen die op de weg staan."

7) Afschaffen oortjes

De Nederlander denkt dat oortjes de koers onveilig maken. "Ploegleiders roepen dat renners naar voor moeten, all is dat niet altijd nodig. De renners blijven wel in verbinding met de jurywagen."

8) Kaarten

Een systeem met gele en rode kaarten zoals in het voetbal. "Dezelfde straf voor hetzelfde vergrijp, niet de willekeur van nu."

9) Rugnummers voor motorrijders

"Motorrijders hebben vaak belangrijk werk inzake veiligheid. Ze zetten wegen af en halen ons dan opnieuw in om naar het volgende kruispunt te gaan. Maar de manier waarop ze ons inhalen... Als ze een rugnummer dragen, kunnen we dat melden achteraf.

10) Fiets- of voetpad

Het is voor Van Emden heel simpel: gebruik maken van het fiets- of voetpad wordt uit de koers gezet.

"Wij wagen elke dag ons lijf en leden. We willen échte maatregelen om iets aan de veiligheid te doen. We zijn wielrenners, geen circusdieren", besluit de Nederlander.