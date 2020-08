Opnieuw een ereplaats voor Benjamin Declercq, twee Italianen juichen op slotdag Ronde van de Limousin

Benjamin Declercq heeft een hele attente Ronde van de Limousin gereden. Ook in de laatste etappe wist de Belg van Arkéa-Samsic zich voorin te positioneren. Het leverde hem een vierde plaats op. Ritwinst was er voor Fedeli, eindwinst voor Wackermann.

In de laatste etappe reed het peloton nog 167 kilometer richting Limoges. Nadat de enige overgebleven vluchter Gougeard in de finale werd ingerekend, zagen Rui Costa en Alessandro Fedeli hun kans schoon om te ontsnappen.

Een uitgedund peloton kreeg de kloof op het duo nog wel naar beneden, maar ze inhalen was niet meer mogelijk. Aan de streep hadden ze nog vijf seconden over. Fedeli won de spurt van Rui Costa en stak de ritzege op zak. De Portugees bleef achter met lege handen. Benjamin Declercq werd vierde, Piet Allegaert vijfde.

WACKERMANN GEEFT EINDZEGE NIET MEER WEG

Want de eindzege bleef in handen van Luca Wackermann, de Italiaan van Vini Zabù - KTM. Die had de slotetappe als leider aangevat.