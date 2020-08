Rémi Cavagna van Deceuninck-Quick.Step onttroont titelverdediger en is nieuwe Frans kampioen tijdrijden

Deceuninck-Quick.Step heeft er een nationale kampioen bij: Rémi Cavagna heeft het Frans tijdritkampioenschap gewonnen. Het werd in Bretagne een spannende tweestrijd met Benjamin Thomas, die vorig jaar het Frans kampioenschap tijdrijden had gewonnen.

De deelnemers kregen een pittig parcours van 43,5 kilometer tussen Locmine en Grand-Champ voor de wielen. Toen Cavagna aan het laatste tussenpunt passeerde, was het meer dan duidelijk dat hij aan een dijk van een tijdrit bezig was. Bruno Armirail had daar de snelste tussentijd tot dan, maar Cavagna ging nog liefst een minuut sneller.

6 SECONDEN VERSCHIL TUSSEN NUMMERS 1 EN 2

In het laatste gedeelte van de tijdrit won Cavagna nog eens zeven seconden ten opzichte van Armiral. De enige die de renner van Deceuninck-Quick.Step eventueel van de titel kon houden was Benjamin Thomas. Die laatste kwam aan de streep zes seconden te kort.

Cavagna is dus de nieuwe Franse kampioen tijdrijden en Thomas moet dit jaar vrede nemen met de zilveren medaille. Armirail won het pleit van Paillot voor brons met een verschil van vijf seconden. Bij de vrouwen won Juliette Labous het tijdritkampioenschap.