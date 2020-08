Verschaeve binnen paar maanden prof als gevolg van beslissing om bij Lotto te blijven: "Beste keuze die ik kon maken"

Het is aftellen voor Viktor Verschaeve (rechts), want het zijn zijn laatste maanden als belofte. In 2021 maakt hij deel uit van de WorldTour-ploeg van Lotto Soudal, het grotere werk zeg maar. Iets wat voortvloeit uit de onderhandelingen die vorig jaar plaatsvonden.

"Vorig jaar wilde ik rond de tafel mijn positie verzilveren en had ik ook opties om naar een andere ploeg te gaan. Ik wilde ook wel graag blijven. Liever wel met uitzicht op iets, want ik werd al wat ouder. Vrij rap zaten we op het spoor om nog een jaar bij de beloften te rijden en dan over te stappen naar de profs", verklaart Verschaeve aan Wielerkrant.

In december 2019 kwam dan de aankondiging van Lotto dat 2021 zijn jaar als neoprof zou worden. Gezien alle toestanden omtrent corona eigenlijk nog wel goed dat het niet 2020 werd. "Zeker door het jaar dat voor een groot stuk is weggevallen, is het goed dat ik nog niet bij de profs zit. Het is leuk om bij de beloften nog koersen te kunnen winnen. Dat zal er volgend jaar niet direct in zitten."

Dat contract werkt heel bevrijdend

Als Verschaeve er nu op terugkijkt, is hij alleszins blij dat hij geen andere oorden is gaan opzoeken. "Bij Lotto blijven was dus de beste keuze die ik kon maken. Ik kan relaxed koersen. Dat contract werkt heel bevrijdend. Je kunt wat meer risico's nemen op vlak van aanvallen. Dat is super."

Om tot zo'n situatie te komen, is er wel één belangrijke voorwaarde. "Je moet dan wel het vertrouwen krijgen van de ploeg, maar dat was er dan wel."