Aimé De Gendt beste Belg en maar net naast het podium: "Jan Bakelants en ik hebben mooie finale gereden"

Mooi dat Aimé De Gendt ook sterk genoeg was om zich er tussen te gooien toen de zege in de Bretagne Classic op het spel stond. Het podium was hem net niet gegund, maar wel een mooie vierde plek voor De Gendt, die ontegensprekelijk in een goede periode zit.

De Gendt zat in het groepje van zeven renners die aan de aankomst in aanmerking kwamen voor de overwinning. Dat was net iets te hoog gegrepen en ook een podiumplaats werd het dus niet. "Net naast het podium finishen is altijd spijtig. Simmons liet in de sprint een gaatje vallen, wat ik niet meteen gezien had. Maar ik ben wel erg tevreden met mijn prestatie."

Circus-Wanty Gobert reed weer erg attent, want eerder was Bakelants betrokken bij een poging om weg te rijden. "Jan Bakelants en ik hebben een mooie finale gereden, nadat Loïc Vliegen ons goed vooraan afgezet had. Hij voelde zich iets minder vandaag, en met Boy van Poppel en Fabien Doubey hadden we door de vele valpartijen al meerdere ploegmaten verloren. Toch waren we met het team nog duidelijk aanwezig."

Op de laatste klim schoof ik mee in de voorste gelederen

De Gendt heeft alvast de verdienste dat hij nadien nog op het juiste moment kon opschuiven. "Op de laatste klim schoof ik mee in de voorste gelederen, waardoor ik mee was met de juiste ontsnapping en voor de zege sprintte."