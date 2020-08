Jürgen Roelandts reageert op niet-selectie Tour de France: "Ontgoocheling is er altijd"

Geen Jürgen Roelandts in de Tour-selectie van Movistar. De Belg zat in de voorselectie, maar haalde de uiteindelijke selectie niet.

Tegenover Het Nieuwsblad reageert hij voor het eerst over zijn niet-selectie. "Er is altijd wel ontgoocheling als je te horen krijgt dat je er niet bij bent. Maar het is niet zo dat ik nog nooit een Tour de France gereden heb. Ik kan het wel plaatsen, ik moet ook."

"Deze Tour is vooral voor de klimmers. Het is dan ook logisch dat het grootste deel van onze ploeg bestaan uit klimmers. Ik had het wel voelen aankomen. Maar zo'n dingen kunnen nu eenmaal gebeuren", blijft Roelandts er rustig onder.

Roelandts had de Tour de France graag ook als voorbereiding gebruikt voor de klassiekers. "Dat stond inderdaad wel op de planning. Nu is dat dus niet het geval. Ik zal het Italiaanse programma moeten gebruiken om mij voor te bereiden."