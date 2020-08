Rampscenario voor Lotto: Gilbert geeft op met gebroken knieschijf, de pijn doet hem denken aan andere val

Na dag 1 in de Tour moet Lotto het stellen zonder twee van zijn sterkhouders, want ook Philippe Gilbert koerst niet meer verder. Gilbert was één van de vele renners die tegen de grond ging in de openingsetappe van en naar Nice. Met een gebroken knieschijf stapt hij uit de Tour.

Gilbert had gehoopt om voor het eerst sinds 2013 de Tour uit te rijden, maar die hoop mag dus alweer opgeborgen worden. "Ik zat rond positie 20 toen ze voor mij gevallen zijn. Ik kon twee à drie renners ontwijken, maar toen vielen ze opnieuw en kon ik de val niet meer ontwijken. Ik probeerde meteen weer recht te staan, maar dat was onmogelijk." Uiteindelijk riep Phil al zijn krachten bijeen om toch door te zetten. "In een klein groepje van geloste renners wist ik de etappe uit te rijden, zonder anderen te helpen. Ik had pijn. Ik herkende diezelfde pijn van 2018." Er volgde een onderzoek in het ziekenhuis. "De dokter in het ziekenhuis, die bij ons bleef tot elf uur 's avonds, had het over een periode van twee-drie weken van immobiliteit." GEBREK AAN RESPECT VOOR DEGENKOLB Wel een vroege terugkeer huiswaarts dus voor Gilbert en dat is ook het geval voor John Degenkolb, die buiten tijd aankwam. "John gaf alles, maar kreeg nul respect van de commissarissen", aldus Gilbert.