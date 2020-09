Sam Bennett nog steeds op zoek naar eerste ritzege: "Ik gaf de andere renners een lead-out"

We kregen al twee massasprints te zien in de Tour de France, maar een ritzege voor Sam Bennett zat er voorlopig nog niet in. De renner van Deceuninck-Quick-Step kwam er gisteren sterk uit, maar Ewan had nog een ultieme versnelling in de benen.

Een teleurgestelde Bennett gaf gisteren na de wedstrijd dan ook een eerlijke reactie. "De renners kwamen vanuit mijn wiel. Ik geef ze een lead-out. Er was veel wind, dus het was makkelijk om van achteruit te komen", aldus de Ier. Volgens Bennett heeft het met geluk te maken. "Ik had niet de beste benen, maar ik zou niets veranderen. Het is een kwestie van geluk hebben en Ik hoop dat ik binnenkort redenen heb om te lachen", legde Bennett uit op officiële website van Deceuninck–Quick-Step.