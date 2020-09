Tom Pidcock demonstreert veelzijdig talent en slaat dubbelslag in Giro voor beloften

Of het nu in het veld is of op de weg, Tom Pidcock kan overal zijn talent in de verf zetten. De Giro voor beloften is deze keer het decor voor een geweldige prestatie van de Brit. In de vierde etappe pakte Pidcock ritwinst en de leiding in het klassement.

In de etappe van Bonferra di Sorgà naar Bolca moesten de youngsters met de beste klimmersbenen hun kaarten op tafel gooien. Dat deed Tom Pidcock dan ook op de laatste beklimming. Er stond geen maat op de renner van Trinity Road Racing en hij knalde naar de overwinning. De dichtste ereplaatsen waren voor twee Italianen, Kevin Colleoni en Giovanni Aleotti. Die konden echter niet vermijden dat Pidcock naast de ritzege nog een voorlopige prijs binnenhaalde. Pidcock is ook de nieuwe leider in het klassement.