LIVE etappe 5: Waaiervorming?

De 5e etappe in de Ronde van Frankrijk is zopas van start gegaan. Wordt het een massasprint, een waaieretappe of toch nog iets compleet anders? In dit artikel geven we u regelmatig updates over de etappe van woensdag.

Update 17u33

Het groepje Mollema komt opnieuw aansluiten. Daniel Martinez niet, hij lijkt nog te veel last hebben na zijn val in de eerste etappe.

Update 17u30

Team Ineos Grenadiers trekt het peloton op een lint! Achterin scheurt het, maar het lijkt dat de grote favorieten zich kunnen redden. Al merkt José De Cauwer op dat Bauke Mollema in het tweede groepje verzeild is geraakt. Ook Martinez, de winnaar van de Dauphiné, zou achterop zijn geraakt.

Update 17u25 Prijs van de Strijdlust

Wout Poels heeft de Prijs van de Strijdlust gekregen deze etappe. De Nederlander van Bahrein-McLaren kampt met blessures en hangt de hele etappe tussen zijn kader om het peloton te kunnen volgen in deze slenteretappe.

Update 17u20

Kuss is ondertussen terug in het peloton. Richard Carapaz van Ineos Grenadiers heeft een lekke band opgelopen. Tot waaiervorming is het niet gekomen, een compact peloton rijdt richting de top van het laatste klimmetje.

Het is opnieuw Cosnefroy die voor het peloton komt uitrijden om een extra puntje op zijn conto te schrijven.

Update 17u

Een val in het peloton van Sepp Kuss. De klimmer van Jumbo-Visma kruipt redelijk snel opnieuw op zijn fiets maar moet wel achtervolgen. Het zal voor Jumbo-Visma alleszins belangrijker zijn dat Kuss geen blessures heeft opgelopen.

Update 16u50

We zijn in de laatste 50 kilometer. Krijgen we waaiers of waait de wind in de verkeerde richting? Vooraan komen verschillende ploegen piepen met hun treintje.

Update 16u35

Het peloton rijdt in groep over de eerste bergprijs van de dag. Niemand legt bergkoning Cosnefroy iets in de weg. Hij rijdt 10 meter voor het peloton uit en wint eenvoudig een extra puntje in het bergklassement.

Update 16u10

Nieuwe informatie over de aankomststrook. Volgens VRT-journalist Christophe Vandegoor is er allesbehalve sprake van een sprint voor de punchers.

Update 15u20

Nog 100km te gaan in deze slenteretappe. Dat wil zeggen dat de renners rond 18u aan de finish zullen verschijnen. Ondertussen krabt de wedstrijdorganisatie zich in de haren. Wie krijgt er in deze etappe de prijs van de strijdlust?

Update 15u

Na de tussensprint voelt opnieuw niemand zich geroepen om aan te vallen. Het peloton rijdt 'en grand masse' richting de finish. De ploeg van Deceuninck-Quick.Step controleert (alweer).

Update 14u30 - Nieuwe groene trui!

Bennett en Sagan schaduwen elkaar richting tussensprint. Bennett wint de sprint en neemt dus virtueel de groene trui over van Sagan. Ewan wordt tweede, Morkov zet zich nog achter zijn ploegmaat van Deceuninck-Quick.Step op plaats 3. Sagan wordt pas 4e.

Update 14u20

Wacht iedereen tot na de tussensprint? Die komt er alleszins binnen een aantal kilometer aan, de sprinters in het peloton zullen dus strijden voor de volle 20 punten. Sagan draagt die groene trui, maar heeft evenveel punten als eerste achtervolger Sam Bennett. Lukt het de Ier om Sagan (virtueel) uit het groen te rijden?

Update 14u

Het peloton rijdt nog steeds in groep richting Privas. Niemand lijkt zin te hebben in een ontsnapping. Ondertussen amuseert Lukas Pöstlberger zich met enkele opvallende bewegingen en dansjes.

Start

De vlag gaat naar beneden en het peloton trekt zich op gang voor een etappe van 183 van Gap naar Privas. Vreemd genoeg lijdt het niet tot een spervuur van aanvallen. Dan proberen Kasper Asgreen en Thomas De Gendt het maar. Een vreemde actie aangezien Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal met sprinters Bennett en Ewan een favoriet voor etappewinst in hun gelederen hebben. Ze worden evenwel snel opnieuw gegrepen.