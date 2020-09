Ongelooflijk! Wout van Aert krijgt zijn kans en grijpt ze meteen in de Ronde van Frankrijk!

De vijfde etappe in de Ronde van Frankrijk is op z'n zachtst gezegd een vreemde etappe geworden. Tijdens de etappe van 183 km voelde niemand zich geroepen om in de vlucht van de dag te zitten. Van Aert zei op voorhand dat hij zich vandaag wel eens ging mengen in de debatten...

Het peloton 'en grand masse' richting de aankomst in Privas. Onderweg werd de tussensprint gewonnen door Sam Bennett, de Ier neemt ook virtueel de groene trui over van Peter Sagan. Sagan was pas 4e. Het was wachten tot de laatste 8 km voor er iets beweegt in het peloton. Ines trekt het peloton op een lint om waaiers te trekken, maar mislukt. De laatste kilometers zijn hellend waardoor het een sprint voor de punchers lijkt te gaan worden. Team Sunweb imponeert en trekt met 4 man richting laatste kilometer die in licht dalende lijn gaat. In het wiel van Sunweb-sprinter Cees Bol plant Wout van Aert zich. Mezgec trekt de sprint op gang, Bol vertrekt langs links en van Aert langs rechts. Maar er valt niets te doen aan Wout van Aert. Wanneer hij zijn zinnen zet op een koers, wint hij ze ook en dat bewijst hij nog eens met deze ritoverwinning. Sam Bennett eindigt op de derde plaats en pakt de groene trui.