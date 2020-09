Loïc Vliegen schenkt Circus-Wanty Gobert de overwinning in Franse eendagskoers

Circus-Wanty Gobert mag dan toch juichen in Frankrijk. Geen Tour voor de ploeg, maar Loïc Vliegen pakte wel de overwinning in een eendagskoers op Franse wegen. Vliegen timede in de finale perfect en zette zo de Tour du Doubs naar zijn hand.

De Tour du Doubs is een Franse rittenkoers van 1.1-categorie. Best wel een wedstrijd die ertoe doet dus, alleen staat die dit jaar natuurlijk in de schaduw van de Ronde van Frankrijk. Dat hield de mannen van Circus-Wanty Gobert dus niet tegen om er het beste van te maken. De finale van de wedstrijd werd wel nog aangevat in groep, maar toen moest er met de Larmont nog een klimmetje aankomen. Eerst ontsnapten er vijf renners. Aan de top van de klim was Romain Hardy voorop met een metgezel. VLIEGEN KOMT ER NOG OVER De Fransman hoefde niet te denken aan winst, want Loïc Vliegen kwam er nog over en pakte de zege, voor Ghirmay Hailu en Paret-Peintre. Jordi Warlop van Sport Vlaanderen-Baloise werd achtste.