Circus-Wanty Gobert heeft eerste zege sinds corona beet na late aanval: "Laatste hectometers genieten"

De hele wereld mag dan naar de Tour de France kijken, voor Circus-Wanty Gobert is het vooral Tour du Doubs die telt. In die eendagswedstrijd pakte de ploeg immers de overwinning met Loïc Vliegen. Die ging op het juiste moment aan op de slotklim.

"Het was een moeilijke wedstrijd, want gedurende de eerste 60 kilometer volgde de ene aanval de andere op, zonder enige controle in het peloton", vertelde Vliegen achteraf. "Bovendien had ik geen uitstekend gevoel, maar de benen begonnen naarmate de wedstrijd vorderde wel beter te draaien."

Het was dan wachten op het juiste moment om die betere benen aan te spreken. "Ik heb op 300 meter van de top van de Larmont aangevallen en ik heb mijn voorsprong bergaf kunnen behouden. Ik ben vol naar beneden gereden, zonder er bij stil te staan."

Dat moest wel, want veel marge was er niet. "Ik had gezien dat mijn achtervolgers niet veraf waren, op iets meer dan een handvol seconden, maar op het vlakke heb ik goed weerstand kunnen bieden, zodat ik de laatste hectometers kon genieten. Ik trek met vertrouwen naar de Heistse Pijl en de Ronde van Luxemburg, vooraleer aan de klassiekers te denken."