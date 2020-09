📷 Wout van Aert was tijdens de sprint al 'not amused' en gaf Sagan de middelvinger

Na afloop van zo'n etappe worden alle beelden met een vergrootglas bekeken en dan vallen al eens details op die met het blote oog aanvankelijk niet werden waargenomen. Zoals het gebaar van Van Aert in de richting van Sagan, nadat die hem gepasseerd was door hem een duw te geven.

Van Aert vond toen ongetwijfeld al dat zijn kansen op de ritzege verbrod werd door Sagan. Van Aert toonde hem de Slovaak de middelvinger. Dat is te zien op beelden die op de sociale media circuleren.

Van Aert clearly says what he thinks about this sprint xD https://t.co/qFwmYroWgR