"Beetje teleurgesteld, want was echt een kans": Wout Van Aert blikt terug, maar ziet ook kans in rit van woensdag

Drie ritzeges voor de ploeg, waarvan twee voor Wout Van Aert zelf. En toch: na rit 10 was er een beetje teleurstelling bij de sterke Belg. Hij legt uit waarom.

"Ja, ik was toch een beetje teleurgesteld, want ik zag de rit echt als een kans", aldus Wout Van Aert tegen Sporza bij de start van rit 11.

Gehoopt brokken te kunnen maken

"Ik had gehoopt brokken te kunnen maken in de wind, maar de wind zat niet zoals hij moest zitten om echt in waaiers te gaan. Veel nervositeit om niks."

"Ik denk dat er vandaag minstens zoveel wind is als gisteren, maar vooral in het nadeel. Het blijft aandachtig zijn, dat wel. De sprint kan redelijk mooi zijn, met vijf kilometer over brede wegen. Er is een kilometer bergop van drie naar twee, dus misschien is het wel een kans voor mij. Ik denk dat het minder nerveus zal zijn dan dinsdag in ieder geval, maar ik zal pas beslissen in de finale."