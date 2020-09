Boeiende aflevering in Vive le Vélo woensdagavond? Ex-tourwinnaar schuift aan bij 'kastelenbouwer'

In Vive le Vélo strijkt Karl Vannieuwkerke woensdagavond neer in Bure. En daar komen enkele interessante gasten op bezoek.

Eddy Planckaert, Walter Planckaert en Jan Janssen zijn de gasten van de dag in Vive le Vélo, met muzikale omkadering van Astrid Stockman uiteraard.

Tour 1968

Planckaert is momenteel bezig met het opsmukken van een kasteel in Frankrijk, terwijl Jan Janssen natuurlijk ook erg bekend is.

In 1968 werd hij pas op de laatste dag geletruidrager, door onze landgenoot Herman Van Springel uit het geel te fietsen.