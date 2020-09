De Cauwer en Wuyts snappen niks meer van de coronawetgeving: "Hoe wie wat, social distancing?"

In rit 11 van de Tour de France was er lange tijd geen bal te zien. En dus ging het ook over extrasportieve zaken in de studio van José en Michel. Daarbij werden de kritische thema's niet uit de weg gegaan.

Bij Gregor Mühlberger draaide het helemaal in de soep: "Is hij ziek of grieperig? Zijn we hier naar een zwanenzang aan het kijken? In covid-tijden moet je toch maar opletten met dit soort zaken, dan zou ik dit niet doen", aldus Michel Wuyts in de live op Sporza toen de renner van Bora - Hansgrohe aan het fluimen was.

De vele supporters die aan de kant van de weg staan - sommigen mét een mondmasker, maar anderen niet - zorgden ook voor wat wrevel: "Hoe wie wat, social distancing? Onbestaande. Niet in Frankrijk blijkbaar. Er is heel veel volk aanwezig hier in de straten."

Regelgeving

Waarop hij doorging: "Toen er gisteren gemeld werd dat Lachaert positief getest werd op corona, maakten de virologen duidelijk dat het veertien dagen quarantaine zou worden. En Prudhomme laat weten dat hij er na een week terug zal zijn. Is er dan geen Europese regelgeving?"

"Ik weet niet of ze er ooit al geweest is, maar nu is ze er in ieder geval niet", pikte De Cauwer in. Benieuwd hoe het zal aflopen ...