Ewan viert tweede maal na spurt met Bennett, Sagan en Van Aert: "Ik claimde 'm, maar wist niet of ik gewonnen had"

Zo'n spurt met meerdere sprinters die dicht bij de zege waren hadden we nog niet gehad. Ewan smeet wel als eerste zijn wiel over de streep, voor de tweede keer in deze Tour. Zo ligt de Australiër op schema om net als vorig jaar drie ritzeges te boeken.

Het was lang geen evidentie voor Ewan om deze overwinning te pakken, want de positionering was in deze sprint wel erg moeilijk. "Het was heel hectisch", zei Ewan in het flashinterview. "Met iets meer dan een kilometer te gaan zat ik al verder vooraan dan ik wilde. Ik viel nadien terug. Ik wist van bij mijn vorige ritzege: kalm blijven en dan komt het juiste moment en die opening wel. Die kwam vrij laat."

En zo'n eerste plaats, die smaakt veel beter dan een tweede. "Over mijn vorige sprint was ik vrij ontgoocheld. Ik ben blij dat ik nu mijn ploegmaats kan bedanken." Was Ewan wel zeker van zijn overwinning? "Ik claimde 'm, maar wist niet echt of ik gewonnen had. Soms kun je het voelen. Ik voelde dat ik er dicht bij zat."

SPRINTEN IN PARIJS

Overwinning nummer twee is binnen. Ewan kan dus nog altijd zijn prestatie van vorig jaar evenaren. Toen won de rappe man van Lotto Soudal drie keer in de Tour. "Ik ben superblij met mijn twee ritzeges. Die eerste haalt de druk eraf, en dan wil je die tweede. Ik hoop dat ik over de bergen geraak, om dan nog eens te sprinten in Parijs."