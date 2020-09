Geen spoor van Mathieu van der Poel na erg lastige heuvelrit, ploegenspel wordt fantastisch afgerond in Tirreno

In de Tirreno - Adriatico gingen we in rit 3 op pad voor een hele lange rit van 217 kilometer. Een uitgelezen kans voor Mathieu van der Poel & co op een boeiend parcours?

De weg van Follonica naar Saturnia was zeer geaccidenteerd te noemen en dus konden we wel eens een boeiende koers krijgen na twee sprintersetappes. Een kopgroep van zeven met daarbij onder meer Van Hooydonck en Claeys kreeg een vrijgeleide van het peloton, maar zou het niet uitzongen tot op de streep. In de achtervolging werd uiteindelijk enorm gewerkt namelijk, vooral het beukwerk van Education First was daarbij enorm indrukwekkend. Michael Woods kwam uiteindelijk op de laatste beklimming als eerste boven, met enkele meters voorsprong op een elitegroepje. Majka kwam snel aansluiten, de laatste kilometers waren erg explosief. Woods doet het In het elitegroepje zagen we met onder meer Yates, Vlasov, Thomas en Fuglsang heel wat favorieten voor de eindzege, al mogen ook Woods en Majka zeker niet worden onderschat. De twee pakten zo'n 20 seconden, maar het bleef spannend tot op het einde. Van der Poel was niet in beeld en eindigde 'pas' op plekje twaalf, ook andere snelle mannen ontbraken vooraan. Woods rondde het vooraan al bij al makkelijk af in een sprint met twee, de favorieten verloren zo'n 20 seconden.