Geraint Thomas legt uit waarom hij geen Tour rijdt: "Ik wou niet in een andere rol rijden"

Geen Geraint Thomas in de Tour de France voor Team Ineos. De Welshman zal straks het team leiden in de Giro d'Italia.

Team Ineos koos vol voor Egan Bernal en liet Geraint Thomas en Chris Froome thuis. "Ik ben er niet bij, omdat ik mij niet 100% voelde", verklaart Thomas. "Ik baal wel dat ik er niet 100% klaar voor was."

Thomas moest kiezen. Meegaan als knecht voor Bernal of ergens anders kopman zijn. Hij koos voor het laatste. "Ik had geen zin om de Tour te rijden in een andere rol dan normaal", zegt de Tourwinnaar van 2018.

Nu focust hij zich volledig op de Giro. "Ik ben volledig gemotiveerd voor de Giro. Ik heb er de afgelopen weken veel tijd doorgebracht en ik denk dat ik dankzij de drie tijdritten wel kans maak."