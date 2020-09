Ineos ziet renner in Tirreno-Adriatico opgeven met een gebroken sleutelbeen

De valpartij vond plaats tijdens de finale van de derde etappe in de Tirreno-Adriatico. Helaas ging het om een crash met zware gevolgen. Eddie Dunbar bereikte wel nog de finish, maar was er wel ernstig aan toe. Verder onderzoek heeft uitsluitsel gebracht.

Er werd bij Dunbar een sleutelbeenbreuk vastgesteld. Uiteraard kan de Ier de wedstrijd niet meer voortzetten en wacht er hem een revalidatie.

Unfortunately @EddieDunbar suffered a fractured collarbone in a crash in the closing stages at #TirrenoAdriatico and has been forced to abandon the race. Heal up soon Eddie! 👊 pic.twitter.com/XghHF1Gjup