Israel Start-Up Nation legt Australisch talent Taj Jones vast

Israel Start-Up Nation hefts zich verzekerd van de diensten van Taj Jones. De 20-jarige sprinter komt over van ARA Pro Racing Sunshine Coast.

Taj Jones is een groot talent uit Australië en maakte indruk in de Tour de Langkawi. Nu heeft hij een contract voor drie seizoenen getekend bij Israel Start-Up Nation.

"Het is ongelooflijk om te zien vanwaar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga, om deel uit te maken van hetzelfde team als een legende als Chris Froome, samen met andere renners van wereldklasse is spannend, en ik kan niet wachten om te zien waar mijn carrière naartoe gaat onder de leiding van een WorldTour-team", aldus Jones.

"Taj kwam onder onze aandacht na het behalen van het podium in Langkawi tegen profs. Hij is een jonge renner die vorig jaar nog niet helemaal klaar was, maar zijn tijd effectief benutte om zich voor te bereiden en zijn eerste kans op een sprint op hoog niveau meteen benutte", klinkt het bij Israel Start-Up Nation.